Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte yeni emekli ve memur zamlı maaş tablosu | Video

Emekli ve memur Temmuz zammı ile 6 tabloda tüm maaşlar! İşte ek zam, enflasyon farkı ile yeni emekli-memur maaşları