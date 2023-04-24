Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte yeni emekli ve memur zamlı maaş tablosu | Video
Emekli ve memur Temmuz zammı ile 6 tabloda tüm maaşlar! İşte ek zam, enflasyon farkı ile yeni emekli-memur maaşları
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