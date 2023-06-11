Emekli ve memurun gözü Temmuz zammında! Memur ve emekli zammı ne zaman netleşecek ve hesaba yatırılacak? | Video
Meclis milyonlarca emekli ve memurun 2023 zamlı maaşları için çalışmalara başlıyor. Yeni dönemin ilk işlerinden biri olacak memur ve emekli maaşları zammı için AK Partili milletvekilleri 6 maddelik düzenleme teklifi yapacak. 5-6 maddelik düzenlemenin içerisinde en düşük emekli emekli maaşının arttırılmasından olumsuz etkilenen emekli maaşlarının düzeltilmesi konusu da yer alacak. Emekli ve memur zam oranı nasıl hesaplanır? Kim ne kadar alacak? İşte maaş artışlarında düzenleme takvimi…
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