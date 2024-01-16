EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? | Video
Son dakika haberi: Emekliye ek zam ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı bugün Kabine Toplantısı sonrası belli olacak. Yüzde 37,57'lik emekli kök maaş zammı iyileştirilecek. Emekliye refah payı düzenlemesinin de içinde olacağı yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. SGK 2024 emekli zammı için tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Emekliye ek zam ne kadar olacak? Milyonlar o saate kilitlendi. İşte en düşük emekli maaşı tahminleri...
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