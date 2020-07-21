Emekliye üç ayrı ödeme! Ağustos maaşı, zam farkı ve 1000 TL ikramiye

Milyonlarca emekli önümüzdeki hafta üç ayrı ödeme alacak. Bayram öncesi emekliler için farklı ödemeler yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam ve ikramiye alırken memur emeklileri üç ayrı ödemeyi 28-29 Temmuz'da alacak. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, ödemelerinin detayları canlı yayında anlattı...