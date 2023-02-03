ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: Düşüş sürüyor! TÜİK Ocak 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı | Video
Son dakika haberleri....Ocak 2023 enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı aylık bazda yüzde 6,65 yıllık bazda ise yüzde 57,68 olarak gerçekleşti. Enflasyonda kademe kademe düşüş sürüyor. Geçtiğimiz ay yıllık enflasyon yüzde 64,27, Kasım ayında yüzde 84,39, Ekim ayında ise 85,51 olarak gerçekleşerek zirve yapmıştı.
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