EYT'de maaşlar ne zaman yatacak? EYT'liye 4 ödeme birden | Video
EYT'de emekli maaşı bağlanma işlemleri hızlandı. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi Resmi Gazete yayımlandı ve Mart ayı içerisinde 1,5 milyonu aşkın başvuru geldi. 250 bin EYT'linin emekli maaşı bağlanma işlemi tamamlanırken, SGK çalışanları yoğun emek harcayarak hak sahiplerinin işlemlerini gerçekleştiriyor. Burada maaş bağlanma konusunda bir gecikme olsa bile Mart ayında başvuru yapan bütün EYT'liler 1 Nisan'dan itibaren tüm haklarını alacak. Öte yandan EYT'liler emekli maaşı ile birlikte 3 ödeme daha hak edecek.
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