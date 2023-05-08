EYT'lilere ikramiye müjdesi! Yarın hesaplara yatmaya başlıyor | Video

EYT'lilerle ilgili önemli gelişmenin detayları SABAH'ta. Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli maaşı bağlama işlemleri nisan ayında tamamlanan ve Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayanlara müjdeyi verdi. Nisanda gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayram ikramiyeleri yarın ödenecek. Kurban Bayramı ikramiyeleri de bayramın başlayacağı 28 Haziran tarihinden önce yatacak.