Gaziantep Büyükşehir Emekli Kart müjdelerle dolu | Video
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde bulunan 65 yaş üstü vatandaşların kullanacağı, avantaj ve indirimlerden yararlanacağı "Emekli Kart” tanıtıldı.
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