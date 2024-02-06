Video Ekonomi "HAYATA İYİ BAKIYORUZ"

"HAYATA İYİ BAKIYORUZ"

06.02.2024 | 09:55

“Hayata İyi Bakarız” yaklaşımıyla dünyada milyonlarca insanın hayatına dokunan ve toplumun iyi olma haline katkı sağlamayı amaç edinen Hayat Holding; tüm faaliyetlerini insana, topluma ve çevreye saygı çerçevesinde yürütüyor, dünyanın ortak bir yaşam alanı olduğu bilinciyle faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle Hayat Holding sürdürülebilirlik kavramını sadece bir iş modeli olarak değil, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak faaliyetlerine ve iş yapış kültürüne yansıtıyor. Bu doğrultuda Hayat Holding, 6 Şubat’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden etkileyen deprem felaketinin hemen ardından bölgeye 120 adet yardım tırı gönderdi. Ayni ve nakdi desteklerinin yanı sıra şimdi de Malatya’daki depremzede vatandaşların orta ve uzun vadede iyileşmelerine destek olmak amacıyla Hacettepe Üniversitesi iş birliği, AFAD koordinasyonu ve Malatya Valiliği desteği ile Hayat İyi Yaşam Merkezi projesini hayata geçiriyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
HAYAT İYİ YAŞAM MERKEZİ

Hayat İyi Yaşam Merkezi, 18 bini aşkın depremzedenin konakladığı Türkiye'nin en büyük konteyner kenti Malatya Samanköy'de yer alıyor. Merkez; depremde en çok zarar gören bebek ve çocukların gelişimine ve gelişim takibine dair psikolojik ihtiyaçların karşılanmasını, annelerin bilinçlendirilmesini, çocukların oyun, sanat ve müzik gibi alanlarla rehabilitasyonunun sağlanmasını, yaşlıların günlük ihtiyaçlarını yerine getirebilmeleri için ergoterapi desteği alarak orta ve uzun vadede iyileşmesini amaçlıyor. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden Hacettepe Üniversitesi'nin iş birliğiyle faaliyete geçen Hayat İyi Yaşam Merkezi, üniversitenin ilgili tüm bölümlerinden akademisyenlerin aktif katılımıyla da akademik anlamda son derece güçlü bir donanıma sahip.
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