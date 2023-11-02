Hepsiburada’dan Efsane Kasım ile aile bütçelerine 4 milyar TL’ye varan tasarruf desteği 02.11.2023 | 16:02 Tüketicilerin beklediği ‘Efsane Kasım’ indirimleri başladı. Hepsiburada CEO’su Gökçetekin, yapacakları indirimlerle vatandaşlara bu yıl 4 milyar TL tasarruf sağlamayı amaçladıklarını belirtirken, öğrencilere vergisiz cep telefonu ve tablet için limit hazırladıklarını söyledi VİDEO DEVAM EDİYOR

Milyonlarca tüketicinin merakla beklediği 'Efsane Kasım' başladı. Giyimden elektroniğe, kozmetikten temizliğe kadar onbinlerce ürün indirimli şekilde satılıyor. İlk kez 2016'da tüketicileri 'Efsane Kasım' indirimleriyle tanıştıran Hepsiburada da tüketicilere 3 ay öteleme, özel limitler ve taksitli ödeme seçenekleriyle kolaylıklar sağlıyor. Şirketin CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin ile bir araya geldik. Bu yıl kampanya döneminde tüketicilere sağladıkları avantajları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini konuştuk…



Efsane Kasım başladı. Bu yıl ne bekliyorsunuz?

Efsane Kasım'ı 7 yıl önce Türkiye'ye getiren e-ticaret şirketiyiz. 2022'de 207 bin kampanya yaptık. Siparişlerde 2 kat artış yaşandı. 30 milyon ürün sipariş edildi. Bu dönemde diğer aylara oranla siparişlerde 2.6 kat artış yaşandı. İş ortağımız KOBİ'lerimizin satışlarında net işlem hacmi 2.6 kat arttı. Hepsiburada hane bütçelerine yaklaşık 1 milyar TL destek sağlamıştı. Bu yıl hane bütçelerine toplam 4 milyar TL destek sağlamayı hedefliyoruz. Geçen senenin favori ürünü Airfryer'di. Bu yıl kablosuz süpürgelerin öne çıkmasını bekliyoruz. Son dönemde elektrikli scooter ve motosiklete yoğun ilgi var. Bu ürünlerde de uygun avantajlar sunacağız.







1.000 KİŞİYE EK İSTİHDAM



Tüketiciler için yeni uygulamalarınız olacak mı? Efsane Kasım boyunca milyonlarca farklı üründe büyük indirimler sunmanın yanı sıra, müşterilerimize bazı avantajlar da sunuyoruz. Tüketicilerimiz kredi kartından yapacakları alışverişlerini 3 ay öteleyebilecek. Peşin fiyatına daha sonra bedeli 3, 6 ya da daha fazla ay taksitle ödeyebilecek. ING ile işbirliği yaptık, sıfır faizli, alışveriş kredileri sunuyoruz. 200 TL taksitle bir TV alabiliyorsunuz. Nakit ihtiyaç kredimiz var. Hepsipay'ı tıklayıp, doldura bastığınızda anında 100 bin TL'ye kadar kredi sağlayabiliyoruz. Yaklaşık 20 milyon hane halkına bu hafta sonu için limit tanımladık. Kredi kartı limitini kullanmak istemeyenler bu limitle alışverişe devam edebiliyor. Hükümetin öğrencilere sağladığı tablet ve cep telefonu kampanyasını da biz sahiplendik. Burada da öğrencilerimize limit tanımladık. Onlar da istedikleri tablet ve cep telefonlarını bu şekilde alıp, 12 taksitle ödeyebilecek.



Efsane Kasım'da ek istihdam da sağlanıyor. Kaç kişiye istihdam sağlamış oldunuz?

Efsane Kasım'da 3 bin 300 kişilik ekip ve 3 bin 500 taşımacımız hazır… Kasım ayında ekibimize 1000 kişi daha dahil ediyoruz. Bu sene 100 bin iş ortağımız, 30 kategoride 195 milyon adet ürün ile efsane indirimlere hazırız.



E-ticaret Yasası'ndan sonraki ilk Efsane Kasım… Sektör rekabetçi bir yapıya kavuştu mu?

E-Ticaret Yasası Türkiye'de sektörü demokratikleştirecek önemli bir adım… İlk altı ayda tam olarak kanun hayata geçmemesine rağmen, 2022'de yüzde 100'lük e-ticaret büyümesi bu yıl yüzde 140'a çıktı. Daha çok da KOBİ'lerimizde artış oldu.





DEPREM BÖLGESİNDE 1.5 MİLYARLIK TİCARET



Deprem bölgesindeki çalışmalarınız neler?

Deposu yıkılana depo, kargoya ihtiyacı olana kargolama, satıcı olmak isteyene eğitim veriyoruz. Bölgede 100 bin satıcı yaratmaya söz verdik. 10 milyar ticaret sağlayacağız. Bugüne dek bölgede 1.5 milyarlık ticaret hacmi sağladık.



LİNK GELİR İLE EV HANIMI DA ÖĞRENCİ DE KAZANACAK



Bir de link gelir paylaşımı uygulamanız var. Bundan bahseder misiniz?

Ev hanımı ve öğrencilere burada gelir sağlıyoruz. Aylık bu uygulamayla 20 bin TL kazanma imkanları vardı, bunu 50 bin TL'ye çıkardık. Uygulama şöyle oluyor: Hepsiburada App'ine gidince beğendiğiniz ürünler için kalbe tıklıyorsunuz. Onlardan liste oluşturuyorsunuz. App'in altında listelerim kutucuğu var. Oraya bastığınızda beğendiğiniz ürünler çıkıyor. Bunları mesela aile veya arkadaş gruplarınızda paylaşıyorsunuz. Buradan yapılacak satışlardan komisyon geliri elde ediyorsunuz. Link gelir heyecan verici bir program. Bu yıl 100 bin kişiye ulaşacağız. 4 milyon kişiye dolaylı istihdam sağladık. 190 kadın derneğiyle çalışıyoruz. 45 bin kadın girişimcimiz var. 2030'da bu rakamı 120 bine ulaştırmayı hedefliyoruz.



TÜRKİYE'DE DOĞDUK YATIRIMA DEVAM



2024'te neler yapacaksınız. Yatırım planlarınız var mı?

Hepsiburada Premium ile 19.90 TL vererek, 100 TL'lik BluTV aboneliği, sürekli bedava kargo, her alışverişte yüzde 3 para iadesi alabiliyorsunuz. Bu program gelecek yıl çok daha fazla gündeme gelecek. Şu anda da bir yıl olmasına rağmen Türkiye'nin en hızlı büyüyen lokal e-ticaret sadakat programı oldu. 1.3 milyonun üzerinde üyemiz var. Bunu daha da büyüteceğiz.



NE SATILACAK? 200 OTOMOBİL SATILACAK

Hepsiburada kullanıcılarına 3 milyon çorap, 1 milyon bardak, 500 bin sweatshirt, 750 bin bebek body, binlerce tava, spor ayakkabı, yastık, nevresim sunuyor. Vergisiz cihaz projesi kapsamında 80 bin laptop, 25 bin tablet ve 120 bin cep telefonu satılacak. 200 adet otomobil de satışa çıkacak.