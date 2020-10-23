Hilal Kaplan | Avrupa’nın ‘yeni Yahudileri’
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'Tekstilciler Eylül ayında ihracatını artırdı' 22.10.2020 | 09:27
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Borsa İstanbul'da hedef neresi? Gerz: Borsanın önü daha da açıklacak 21.10.2020 | 16:33
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Son dakika haberi... Turkcell'in Varlık Fonu'na devri onaylandı | Video 21.10.2020 | 14:12
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Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 21.10.2020 | 12:18
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Merkez Bankası’nın faiz kararı Borsa İstanbul’u nasıl etkileyecek? 20.10.2020 | 10:12
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Yerli su altı robotu 'Kaşif' görevine başladı 18.10.2020 | 12:39
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Stephen Innes: Şu anki durumunda mantıklı olanın doların zayıflaması 16.10.2020 | 10:30
01:36
Avrupa piyasalarında Covid-19 paniği! 15.10.2020 | 16:42
01:09:19
Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! Üreticiye 12 yeni destek... | Video 15.10.2020 | 12:29
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'KOBİ’ye destek 7.3 milyar TL’yi aştı' 14.10.2020 | 10:28
07:32
Hakan Ateş: Futbol kulüplerinin borç yapılandırılmasında sona gelindi 12.10.2020 | 16:23
01:18
Aşı haberi altın fiyatlarında yükseliş trendini kırar mı? 12.10.2020 | 16:11
04:44
SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı! 12.10.2020 | 09:38
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01:58
Küresel piyasalarda fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeler neler? 09.10.2020 | 09:37
25:58
'Yabancı sermayenin Türkiye ilgisi artacak' 07.10.2020 | 09:53
01:46
Gram altın fiyatları için kritik eşik değerleri neler? 06.10.2020 | 11:57
Hilal Kaplan'ın 23.10.2020 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...