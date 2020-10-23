Video Ekonomi Hilal Kaplan | Avrupa’nın ‘yeni Yahudileri’

Hilal Kaplan | Avrupa’nın ‘yeni Yahudileri’

Hilal Kaplan | Avrupa’nın ‘yeni Yahudileri’
23.10.2020 | 14:50

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Hilal Kaplan'ın 23.10.2020 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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