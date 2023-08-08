İşini kuran gence vergi desteği | Video
Gençlerin iş kurmasını desteklemek amacıyla prim teşviki ve vergi desteğinin kapsamı genişledi. Genç girişimciler elde edecekleri yıllık kazancın ikinci vergi dilimine kadar olan kısmı için 3 yıl vergi ödemeyecek. Gençlerden ilk yıl sigorta primi alınmayacak. Böylece Bağ-Kur kapsamında aylık 4 bin 628 liradan, yıllık 55 bin 536 liranın üzerinde prim desteği sağlanacak. Gençlerin bu yıl 150 bin liraya kadar olan kazançları vergiden muaf olacak.
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