İşini kuran gence vergi desteği | Video

Gençlerin iş kurmasını desteklemek amacıyla prim teşviki ve vergi desteğinin kapsamı genişledi. Genç girişimciler elde edecekleri yıllık kazancın ikinci vergi dilimine kadar olan kısmı için 3 yıl vergi ödemeyecek. Gençlerden ilk yıl sigorta primi alınmayacak. Böylece Bağ-Kur kapsamında aylık 4 bin 628 liradan, yıllık 55 bin 536 liranın üzerinde prim desteği sağlanacak. Gençlerin bu yıl 150 bin liraya kadar olan kazançları vergiden muaf olacak.