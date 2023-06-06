Kabinede gündem ekonomi! Asgari ücret, emekli ve memur zammı için refah payı ne kadar olacak? | Video
En düşük memur maaşının net 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili konu bugün Kabine Toplantısı'nda masaya geliyor. Peki en düşük memur maaşı ve emekli memur maaşı nasıl yükselecek? Hangi üç formül masada? Öte yandan yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan mesaiye hızlı başlayacak. Önünde hemen çözülmesi gereken çok sayıda dosya var. Üstelik bu çalışmalar milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Asgari ücret, emekli ve memur maaş zammı dahil yeni emeklilik düzenlemesine kadar dosyalar üç ayda bitecek.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:19
06:12
04:10
02:04
10:23
12:49
08:33
03:25
Asgari ücret zammı için düğmeye basılıyor! İşte masadaki 3 formül | Video 02.06.2023 | 13:41
10:48
01:56
EYT'liye bir müjde daha! Emekli ikramiyesi artıyor | Video 01.06.2023 | 14:54
04:54
04:59
06:48
06:17
Ekonomi gündeminde hangi başlıklar var? Gram altında tarihi rekor | Video 31.05.2023 | 10:18
05:55
Maaş bekleyen EYT'liye avans fırsatı | Video 31.05.2023 | 09:37
07:09
02:26
Yeni kabine ne zaman kurulacak? Kabine üyeleri kimler olacak? | Video 30.05.2023 | 09:33
00:32
İşte Gabar petrolü! Yeni müjdeler de geliyor... | Video 27.05.2023 | 10:53
07:03
Memura kira desteği verilecek! Fahiş kiraya 6 adımda dur denilecek | Video 26.05.2023 | 09:46