Kabinede gündem ekonomi! Asgari ücret, emekli ve memur zammı için refah payı ne kadar olacak? | Video

En düşük memur maaşının net 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili konu bugün Kabine Toplantısı'nda masaya geliyor. Peki en düşük memur maaşı ve emekli memur maaşı nasıl yükselecek? Hangi üç formül masada? Öte yandan yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan mesaiye hızlı başlayacak. Önünde hemen çözülmesi gereken çok sayıda dosya var. Üstelik bu çalışmalar milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Asgari ücret, emekli ve memur maaş zammı dahil yeni emeklilik düzenlemesine kadar dosyalar üç ayda bitecek.