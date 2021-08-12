"KOBİ'lerin yanında rehber olarak ön muhasebe süreçlerinde yer alıyoruz"
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Paraşüt Pazarlama Müdürü Gülsen Bakırhan "KOBİ'lerin yanında rehber olarak ön muhasebe süreçlerinde yer alıyoruz"
Paraşüt Pazarlama Müdürü Gülsen Bakırhan "Küresel ekonomik dengelerin her an değişebildiği günümüz dünyasında doğru bir model ile yönetilen, sürdürülebilir bir büyüme gösteren, şeffaflığa ve müşteri deneyimine önem veren firmaların farkı gün geçtikçe ortaya çıkıyor"
"Bütün bu zorlukların içerisinde dahi hayallerini cesurca ortaya koyan girişimcilerin ve işletmelerini büyütnmek isteyen KOBİ'lerin yanında rehber olarak ön muhasebe süreçlerinde yer alıyoruz"