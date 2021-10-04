Kombucha 2200 kurucusu Esra Özcan, Kombucha'nın Türkiye'de yeni tanınan bir içecek olduğunu belirterek, "Bu içeceği biz 3 yıldan beri üretiyoruz" dedi. Esra Özcan, girişiminin hikayesini de SABAH TV'de paylaştı.

Kombucha 2200 kurucusu Esra Özcan, "Kombucha ülkemizde yeni tanınan bir içecek. Bu içeceği biz 3 yıldan beri üretiyoruz. Dünyada ve Amerika'da bizden çok daha önceleri üretilmiş, büyük pazarlara sahip bir içecek." dedi. Esra Özcan, girişiminin hikayesini de anlattı: "Benim Kombucha'yı üretmem, 'Biz yeni bir iş yapalım. Ama hangi işe yatırım yapalım' diye düşünerek olmadı. Bu yolculuğa ben kendi rahatsızlığım nedeniyle başladım."