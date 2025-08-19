Konut kredisi faizleri düşüyor! Bu düşüş konut alımına nasıl yansıyacak? | Video
Merkez Bankası'nın son dönemdeki faiz indirimleri konut kredisi piyasasında hareketliliğe yol açtı. Temmuz sonu itibarıyla başlayan düşüşler bankalar arası rekabeti de hızlandırdı. Peki konut kredisi faizlerinde son durum ne? Bu düşüş konut alımına nasıl yansıyacak?
