Kripto paraların bilinirliği yüzde 99’a çıktı 08.11.2023 | 10:31 Kripto paraların 2022’de yüzde 77 olan bilinirlik oranı, bu yıl yüzde 99’a çıktı. Kripto parayla işlem yapanların oranı da geçen seneye göre iki kat artarak yüzde 25 oldu. Kripto parayı duyan kadınların işlem yapma oranı yüzde 29’la erkeklerden daha fazla. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'de kripto paranın bilinirliği her yıl artış gösteriyor. Önceki yıl kripto parayı duyanların oranı yüzde 77 iken bu yıl yüzde 99'a yükseldi. 2021'de bu oran yüzde 70, 2020'de ise yüzde 16'ydı. İşlem yapanların oranı ise geçen seneye göre iki kat artarak yüzde 25.1 oldu. Paribu Kurucu ve CEO'su Yasin Oral ve Paribu Araştırma İçerikleri Yöneticisi Nergis Nurcan Karababa ile Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması'nın sonuçlarını konuştuk.2017'de kurulduk. 2015 yılında sistemimizi kodlamaya başlamıştık. Projeyi hayata geçirdiğimizde, henüz bilinirlik bugünkü noktada değildi. Buna rağmen kuruluşumuzdan üç ay sonra 30 bin üyeye, yıl biterken de 250 bin üyeye ulaşmıştık. Şu anda 6 milyon üzerinde kullanıcımız var. Bugüne kadar devlete ödediğimiz vergi 5 milyar TL'nin üzerinde… İşletme sermayemizi 500 milyon TL'ye çıkardık.Piyasalar açısından 2021 hareketliydi, 2022 yavaşlamıştı. 2023 stabil geçti. 2024 nasıl olacak? Artık hareketlenmenin zamanının geldiği döneme girildi. Biz önümüzdeki yıl insanların günlük hayatlarında kullanacağı farklı uygulamaları da sunmaya çalışacağız. Paribu kullanıcısı olmanın ayrıcalık olduğunu yaşayacaklar. Tek bir kullanıcılıkla birçok yere ulaşabilecekler. Mesela, biz kültür ve sanat alanını da destekliyoruz. Burada insanların hayatını kolaylaştıracak uygulamalar da sunacağız.2019 yılında kripto paralarda yaşanan yükselişten sonra Türkiye'de kripto paralara duyulan ilgi çok yükselmişti. Türkiye'de de sağlıklı bir data yoktu. Biz de üzerimize bunu vazife edindik ve araştırma yayınlamaya başladık. Daha sıhhatli bir şekilde ve süreklilik sağlayacak bir altyapıyla sıfırdan araştırma yapmaya başladık. Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz araştırmamızı FutureBright Group ile yaptık. Araştırma sonucuna göre, Türkiye'de kripto paranın bilinirliği yüzde 77'den 99'a ulaştı. Üstelik, yavaşlamış bir piyasada… Normalde bunu beklemeyiz ama bu yavaşlasa da piyasanın stabil hale geldiğinin göstergesi…Kripto parayla işlem yapanların oranı yüzde 13'ten 25'e çıktı. Hacim düşmesine rağmen işlem yapanların oranı artıyor. Bu sevindirici… Kripto parayı duyan kadınların arasında işlem yapanların oranı yüzde 29. Erkeklerde bu oran yüzde 23. Bu oranın kadınlarda daha fazla olması da ilginç. Finans ve yatırım konusunda genel kanı aksi yönde olur. Ama kripto paralar söz konusu olduğunda tam tersi bir durum var. Bu sevindirici bir tablo bizim açımızdan.Bu, piyasanın güvenli olduğunu ve derinleştiğini de gösteriyor. Kadınlar genelde daha güvenli adımlar atmayı tercih eder. İşlem yapanların yüzde 75'i de kripto paraları güvenli bir yatırım aracı olarak görüyor.Bu platformlarda işlem yapmak demek varlıklarınızı buraya emanet etmek demek. Yabancı platformlara olan güven kötü örneklerden dolayı kullanıcılar açısından bozuldu. Yabancı platformların merkezlerinin nerede olduğu belli değil. Hukuki bir işlem başlatılacak olsa başvuruyu nereye yapacaksınız? Türkiye'de henüz regülasyon olmasa da piyasada denetim var. MASAK sürekli platformları takip ediyor. Dolayısıyla tamamen serbest bir sektörden bahsetmiyoruz. Bu kadar kontrolün olduğu yerde kullanıcı da varlıklarını güvende hissediyor. Bir de kendi dilinden konuşan platform olunca tercih ediyor.İşlem yapanların büyük bir kısmı aslında daha önce finansal piyasalarda işlem yapmamış olanlar... Belki de hayatlarında ilk kez alım satım yapıyorlar. Biz bu kişilere kolay arayüz ve kullanım problemi oluşturmayan bir sistem sunuyoruz. Problem yaşasalar da hızla sorunun çözüldüğü bir yer olduğunu görüyorlar. O nedenle de memnunlar. Bu oran, verdiğimiz hizmetin kalitesinin ve güvenin burada oluştuğunun göstergesi.20 milyon TL'nin üzerinde bağışa aracılık ettik. Daha önce UNICEF ile birlikte Türkiye'deki ilk kripto para bağış kampanyasını başlatmıştık. Dolayısıyla deprem olunca bu sistemi depreme uyarladık. Bu platformlardan bağış toplanmasının en güzel tarafı, para akışının rahat ve hızlı olması... Ayrıca yurtdışından da rahatlıkla ulaşılabilmesi... Örneğin, depremde bağışların en az 4'te biri yurtdışından geldi. Blokzincir altyapısını düşündüğünüzde, bağışın her aşamasının takip ediliyor olması da önemli...Beşiktaş'ın kilitsiz token'larının satışı üç saniyede bitti. Toplam token'ların satışı da 90 dakika içerisinde tamamlandı. Fenerbahçe'de ise 30 saniye sürdü. Toplamda da bir saatte satış tamamlandı. Fenerbahçe'ye 50 milyon dolar gelir sağlamış olduk. Tabii, bundan sonraki en önemli husus, kulüplerle taraftarlar arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirmek. Şimdi bu ilişkileri sağlamak, daha da güçlendirmek ve bu süreçleri kurgulamak için çalışmalarımızı başlattık. Önümüzdeki dönemlerde kullanıcıların taraftarı oldukları kulüplerle daha fazla etkileşime girebilmesi için ve taraftar token'lar vasıtasıyla bu faydalara ulaşmaları için yeni projeler sunmayı hedefliyoruz.Kripto para ile işlem yapanların yaş ortalaması 33.3. İşlem yapanların arasındaki paya baktığımız zaman 25-34 ve 35-44 yaş aralıkları sırayla yüzde 40 ve yüzde 41'lik işlem yapma oranına sahip. 45-55 yaş grubunun ise biraz daha az işlem yaptığını, hatta duyma oranının bile diğer yaş gruplarına göre düşük kaldığını görüyoruz. 45-55 yaş aralığının kripto parayı duyma oranı yüzde 11 ve işlem yapma oranı yüzde 7. Yani, 25-44 yaş arasındaki kişilerin oransal olarak daha çok işlem yaptığını görüyoruz. Öte yandan, işlem yapanların yüzde 52'si yüksek getiri beklentisiyle işlem yaptıklarını söylüyorlar. Geleceği kripto paralarda gördüğü için işlem yaptıklarını söyleyenlerin oranı azımsanamayacak düzeyde artmış durumda.