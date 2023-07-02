Memur ve emekliye zam, torba yasa... Kabine toplanıyor | Video
Tüm gözler yarınki Kabine toplantısına çevrildi. Kabine'nin gündeminde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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