Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaş farkı ödemesi bugün hesaplarda | Video 28.07.2023 | 14:23 Milyonlarca memur emeklisini ilgilendiren maaş farkı ödemesi, bugün yapılacak. Emekli sandığından emekli olanlar hesaplarından maaş farklarını çekebilecek. SGK, emekli maaş farkı ödemesi için açıklamada bulundu ve 'Emekli maaş farkları ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu. Buna göre Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz dönemi emekli maaş farkları hesaplara yatacak. VİDEO DEVAM EDİYOR

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan yaklaşık 2,4 milyon kişinin temmuz dönemi zam farkları bugünden itibaren ödenecek.Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.