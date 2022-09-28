Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Sosyal yardım ödemeleri artırıldı! Doğalgaz destek ödemesi nasıl alınır | Video
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni sosyal yardım miktarlarını açıkladı. Sosyal yardımlara 'Çocuk destek bileşeni' ismiyle yeni bir program dahil edildi. Aile destek programı ile doğalgaz desteklerinde ödeme miktarı da arttı.