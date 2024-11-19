Olio Brasserie Kurucusu Arda Sönmezgül: İş öğrenildikçe başarı da onunla beraber gelir
Olio Brasserie Kurucusu Arda Sönmezgül, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Restoren hayalini gerçekleştirmek için işinden ayrılan Sönmezgül, şimdilerde Olio Brasserie adıyla bir restoran işlettiğini aktardı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:09
05:35
03:16
11:36
Sarıgül Otomotiv Sahibi Barış Sarıgül: 'Biz bir adım öndeyiz" 15.11.2024 | 17:07
05:30
00:43
Borsa İstanbul'dan Finansal Okuryazarlık İçin Kamu Spotu 13.11.2024 | 16:33
24:55
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Sıkı duruş dezenflasyon sağlanana kadar sürecek 08.11.2024 | 12:22
06:50
TCMB Başkanı Karahan'dan 2025 yılı asgari ücret açıklaması "Tarafı değiliz" 08.11.2024 | 12:18
01:11:45
Bakan Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuştu | Video 07.11.2024 | 12:11
12:24
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak? Faruk Erdem cevapladı | Video 04.11.2024 | 11:09
02:33
Bakan Bolat: Dış ticarette Cumhuriyet tarihin rekoru kırıldı 02.11.2024 | 10:34
05:31
Asgari Ücret 2025 ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam tablosu | Video 31.10.2024 | 09:50
04:29
Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaz zammı açıklaması | Video 30.10.2024 | 13:57
04:47
Milli muharip uçak KAAN'a yerli siber güvenlik kalkanı | Video 27.10.2024 | 10:28
04:37
"Online sistemle yüz binlerce kişiye ulaşmayı hedefledik" 25.10.2024 | 14:54
07:40
Yeni nesil yerli savunma sanayi ürünleri SAHA EXPO’da sergileniyor | Video 23.10.2024 | 10:31
00:35
HÜRJET süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı | Video 22.10.2024 | 09:01
08:47
03:21
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları | Video 17.10.2024 | 12:31
05:12
"Tüm kadınlara dokunmak istediğimiz için vücut losyonu ile başladık" 14.10.2024 | 14:03