Petrolde 3. Müjde Kato'dan! Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları başlatıldı | Video
Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle zengin yeraltı kaynakları kullanılmayan Güneydoğu Bölgesi, son dönemdeki petrol keşifleriyle dikkat çekiyor. Şırnak'ta, Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından şimdi de Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları başlatıldı. Şırnak ve Hakkari sınırındaki Kato'da petrol rezervinin Cudi ve Gabar'dan 4-5 kat daha yüksek olması bekleniyor.
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