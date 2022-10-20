Video Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TOGG elektrikli olmasına rağmen dizel-benzinli araçla rekabet edecek" | Video
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TOGG elektrikli olmasına rağmen dizel-benzinli araçla rekabet edecek" | Video

20.10.2022 | 12:04

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "C segment SUV araç ile piyasaya çıkacağız. Piyasaya hitap edecek bir fiyat olacak. Piyasadaki C segment SUV araçlar ile fiyatı benzer olacak. Elektrikli olmasına rağmen dizel-benzinli araçlarla fiyat olarak yarışacak." açıklamalarında bulundu.

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