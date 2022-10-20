Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TOGG elektrikli olmasına rağmen dizel-benzinli araçla rekabet edecek" | Video

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "C segment SUV araç ile piyasaya çıkacağız. Piyasaya hitap edecek bir fiyat olacak. Piyasadaki C segment SUV araçlar ile fiyatı benzer olacak. Elektrikli olmasına rağmen dizel-benzinli araçlarla fiyat olarak yarışacak." açıklamalarında bulundu.