Video Ekonomi SON DAKİKA: 700 bin kamu işçisinin gözü saat 11.30'da! Başkan Erdoğan açıklama yapacak... | Video
SON DAKİKA: 700 bin kamu işçisinin gözü saat 11.30'da! Başkan Erdoğan açıklama yapacak... | Video

SON DAKİKA: 700 bin kamu işçisinin gözü saat 11.30'da! Başkan Erdoğan açıklama yapacak... | Video

09.05.2023 | 09:08

Son dakika haberi: 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zam kararı bugün belli oluyor. Başkan Erdoğan, bugün saat 11.30'da Beştepe'de kamu işçilerine verilecek zammı açıklayacak.

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