SON DAKİKA: 700 bin kamu işçisinin gözü saat 11.30'da! Başkan Erdoğan açıklama yapacak... | Video
Son dakika haberi: 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zam kararı bugün belli oluyor. Başkan Erdoğan, bugün saat 11.30'da Beştepe'de kamu işçilerine verilecek zammı açıklayacak.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:15
02:43
08:36
08:36
03:23
01:29
02:40
04:56
04:39
EYT'lilere ikramiye müjdesi! Yarın hesaplara yatmaya başlıyor | Video 08.05.2023 | 09:48
04:54
Emeklilikte kural değişiyor! Az primle yüksek maaş avantajı | Video 08.05.2023 | 09:32
01:50
12:11
Bakan Kurum: "Zonguldak’ımıza bin 650 konut inşa ediyoruz’" | Video 07.05.2023 | 08:35
02:22
02:22
03:46
Ev hanımları nasıl emekli olacak? Ne kadar prim ödeyecek? | Video 05.05.2023 | 15:08
04:35
02:14
Kamu işçi maaşları ne kadar olacak? | Video 05.05.2023 | 09:54
02:53
Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Yaz aylarında düşüş hızlanacak 04.05.2023 | 15:30
04:02