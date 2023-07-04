SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması! Memur maaşları ne kadar olacak? | Video

Son dakika haberi...Yeni memur maaşları için geri sayım başladı. En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükselecek. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur Temmuz zammı, ek zamlarla ile belirlenecek. Kabine Toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, çok sayıda kişiyi ilgilendiren memurlara maaş zammını içeren düzenlemenin Meclis tatile girmeden gündeme gelmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. .