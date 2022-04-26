Son Dakika: Bakan Vedat Bilgin'den müjde: "En düşük emekli maaşı artacak, Temmuz'da süprizimiz var" | Video

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşının temmuz ayında yeniden artacağını bildirdi. Yeni rakam 1 Mayıs'ta açıklanacak. Ayrıntıları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu aktardı..