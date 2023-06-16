SON DAKİKA: Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak? Tarihler netleşti... | Video
Son dakika haberleri...Emekli maaşı ve Kurban bayram ikramiyesi bayramdan önce hesaplara yatacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın ikinci kabine toplantısında ekonomi ağırlıklı bir gündem oldu. 1,5 milyonu aşkın maaşı bağlanan EYT'li ile beraber Türkiye'de emekli sayısı 16 milyon civarında oldu. Kabine toplantısında emekli bayram ikramiyesi tutarı ve ödeme takvimi masaya geldi. Peki bayram ikramiyesi kaç lira olacak? İşte emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için planlanan takvim ve tutarlar...
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