SON DAKİKA: Emekliye 5 bin TL ikramiyede ödeme tarihleri belli oldu! | Video
Son dakika haberi...SGK 5000 TL emekli ikramiyesi için ödeme tarihleri açıklandı. Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...
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