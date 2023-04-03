SON DAKİKA: Enflasyon oranı açıklandı! İşte Mart 2023 TÜİK TÜFE enflasyon rakamları | Video

Son dakika haberi...Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Mart 2023 TÜFE enflasyon oranı, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok kalemde gelirleri etkilediği için milyonların gündeminde yer alıyordı. Bu nedenle 'Enflasyon rakamları açıklandı mı' sorusu gündemin en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Bugün TÜİK'in TÜFE açıklaması ile enflasyon oranı belli oldu. İşte enflasyon rakamları için tüm detaylar...