SON DAKİKA: EYT’de yürürlülük tarihi netleşti! İşte milyonlarca kişinin beklediği tarih! | Video
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Son dakika haberi... EYT'de yürürlük tarihi netleşti. Ayrıca kamuda sözleşmeli personele kadro ile ilgili de son dakika gelişmesi var. İşte milyonlarca kişinin beklediği tarih!