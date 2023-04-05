SON DAKİKA: Kamu işçileri için zam pazarlığı bugün başlıyor! Peki kamu işçilerinin talepleri ne? | Video

Son dakika haberi: Gözler kamuda 700 binden fazla işçinin ücret zammının ne olacağına çevrildi. Bu kapsamda işçi ve işveren kesimi bugün bir araya gelecek. Peki işçinin talepleri ne? İşte ayrıntılar...