SON DAKİKA: Kamu işçileri için zam pazarlığı bugün başlıyor! Peki kamu işçilerinin talepleri ne? | Video
Son dakika haberi: Gözler kamuda 700 binden fazla işçinin ücret zammının ne olacağına çevrildi. Bu kapsamda işçi ve işveren kesimi bugün bir araya gelecek. Peki işçinin talepleri ne? İşte ayrıntılar...
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