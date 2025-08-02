SON DAKİKA: Kamu işçisi ne kadar zam alacak? | Video
Son dakika haberi...600 bin kamu işçisi için beklenen gün geldi. Bir süredir devam eden görüşmeler sonuç verdi. Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren bugün imza atacak.
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