Video Ekonomi SON DAKİKA: Kamu işçisi ne kadar zam alacak? | Video
SON DAKİKA: Kamu işçisi ne kadar zam alacak? | Video

SON DAKİKA: Kamu işçisi ne kadar zam alacak? | Video

02.08.2025 | 13:12

Son dakika haberi...600 bin kamu işçisi için beklenen gün geldi. Bir süredir devam eden görüşmeler sonuç verdi. Kamu işçisi zammı için anlaşma sağlandı. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren bugün imza atacak.

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