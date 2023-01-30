SON DAKİKA: Konut sektörü mercek altında! 80 bin mükellef radara takıldı | Video
Son dakika haberi... Gayrimenkul sektöründe kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik yapılan incelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Gayrimenkulun değerini düşük gösteren 80 bin mükellef de RADAR sistemine takıldı.
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