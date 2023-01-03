Video Ekonomi SON DAKİKA! Memur zammı 2023 açıklanıyor! Memur maaşları ne kadar oldu? | Video
SON DAKİKA! Memur zammı 2023 açıklanıyor! Memur maaşları ne kadar oldu? | Video

SON DAKİKA! Memur zammı 2023 açıklanıyor! Memur maaşları ne kadar oldu? | Video

03.01.2023 | 09:55

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SON DAKİKA: Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta! Emekli ve memur zammı 2023'te ne kadar olacak? | Video 27.12.2022 | 14:19

Memur zammı 2023 son dakika haberi...Memur maaş zammı için belirleyici olacak Aralık enflasyon oranı TÜİK tarafından bugün açıklanıyor. Yeni memur maaşları için milyonlarca kişi 'Ocak 2023 memur zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak' sorusuyla o saate odaklandı. Memur zammı bu yıl ek zam ile belirlenecek. 6 aylık enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah artışı ile yeni memur maaş hesaplama işlemi yapılacak. Masada memura ek zam için 3 hesap bulunuyor.

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