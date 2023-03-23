SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Mart 2023 TCMB faiz oranı ne oldu? | Video
Son dakika haberi...Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Mart 2023 TCMB toplantısı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığı'nda gerçekleşti. Mart ayı Merkez Bankası toplantısı sonrası 'Merkez Bankası faiz kararı ne olacak' sorusu yanıt buldu. Merkez Bankası politi faizini değiştirmedi. Öte yandan Merkez Bankası piyasalara yön verecek faiz kararı metnini de yayımlandı. Metinde dikkat çeken ifadeler yer aldı...
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