SON DAKİKA! Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi | Video
Merkez Bankası faiz kararı saatler 14.00'ı gösterdiğinde açıklandı. TCMB'nin Aralık ayı faiz kararı için 150-250 baz puan arası bir indirim bekleniyordu. Merkez Bankası Aralık ayında politika faizini 250 baz puan indirdiğini açıkladı.
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