SON DAKİKA! Merkez Bankası, politika faizini %50'ye yükseltti | Video
Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. TCMB politika faizi yüzde 50 düzeyine yükseltildi. Faiz kararı sonrası gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar dikkat çekti. Merkez Bankası'nın piyasa beklentileri üzerinde gelen 500 baz puanlık artışı sonrası dolar/TL 32 lira sınırına kadar çekildi. Bununla beraber Borsa İstanbul 9000 puanı aştı.
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