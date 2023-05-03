SON DAKİKA! Nisan 2023 enflasyon rakamları açıklandı! Son 15 ayın en düşük seviyesi | Video
Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı. TÜFE enflasyon oranı, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok kalemde gelirleri etkilediği için milyonların gündeminde yer alıyor. Bu nedenle 'Enflasyon rakamları belli oldu mu, TÜFE ne zaman, saat kaçta açıklanacak' sorusu gündemin en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Nisan 2023'te enflasyon aylık bazda yüzde 2,39 yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak gerçekleşerek son 15 ayın düşük seviyesine geriledi.
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