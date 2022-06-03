SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur zammı için 5 aylık fark kesinleşti: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
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Son dakika haberi...TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı için açıklamada bulundu. Buna göre enflasyon Mayıs ayı için yüzde 2,98 olarak gerçekleşirken, 5 aylık emekli zammı yüzde 35,64, memur zammı ise yüzde 35,14 olarak kesinleşti. En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu? Temmuz zammı için beklentiler ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıkladı...