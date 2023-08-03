Video Ekonomi SON DAKİKA! Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı | Video
SON DAKİKA! Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı | Video

SON DAKİKA! Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı | Video

03.08.2023 | 10:07

Temmuz ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından bugün saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklandı. "Enflasyon rakamları açıklandı mı, ne oldu" sorusu böylece yanıt buldu. Buna göre enflasyon oranı Temmuz ayında aylık bazda yüzde 9,49, yıllık bazda ise yüzde 47,83 olarak gerçekleşti.

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