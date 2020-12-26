SON DAKİKA! Yerli otomobil TOGG'da heyecanlandıran paylaşım

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Son dakika haberi... Yerli otomobil TOGG'da flaş gelişme... Türkiye'nin Otomobili sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi. TOGG hesabından, "Doğuştan Elektrikli TOGG ile geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz, Yeni Lige Yolculuk Buluşması'nda sizi tanıştırmıştık. Yeni Lig de 1 Yıl neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11:00'i bekleyin" mesajı paylaşıldı.