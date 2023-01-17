Sözleşmeli personele kadro teklifi komisyondan geçti! Hangi sözleşmeliler kadroya alınacak? | Video
Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek. Kadroya geçmek isteyenler, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuru yapacak. Yaklaşık olarak 550 bin kadrolu sayısının neden 480 binlere kadar düştüğüne yönelik sorulara ilişkin A Haber canlı yayınında konuşan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli bilgiler verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:46
04:30
10:03
03:39
11:46
Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? | Video 14.01.2023 | 09:37
15:57
01:31
02:47
03:33
18:40
14:05
Bakan Nebati: "Enflasyonda ataleti kırdık" | Video 11.01.2023 | 10:20
01:04:21
01:10:03
23:40
Hepsiburada global oyuncu oluyor 05.01.2023 | 16:44
36:09
19:26
04:38
52:12
12:56
Bakan Nebati "Orta gelirliye konut projesini" açıkladı | Video 04.01.2023 | 13:29
14:45
Bakan Kurum "Orta Gelirliye Konut Kampanyası 16 Ocak'ta başlıyor" | Video 04.01.2023 | 13:31