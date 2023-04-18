Tarım Kredi'de sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı | Video
Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde Ramazan ayı boyunda temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar sabitlenmişti. Yapılan açıklamaya göre 900 üründe geçerli olmak üzere sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı.
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