Tarım Kredi'de sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı | Video

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde Ramazan ayı boyunda temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar sabitlenmişti. Yapılan açıklamaya göre 900 üründe geçerli olmak üzere sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı.