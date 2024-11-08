TCMB Başkanı Fatih Karahan: Sıkı duruş dezenflasyon sağlanana kadar sürecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Para politikasındaki sıkı duruşun dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceklerini belirten Karahan, "İç talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini değerlendiriyoruz. Bu yavaşlamanın da etkisiyle cari işlemler açığında düşüş sürüyor." dedi.