TOKİ 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular başlıyor. İşte başvuru şartları | Video
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TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin ikinci ayağını oluşturan arsa satışları için başvurular başlıyor. 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvuru şartları neler? Merak edilen sorular A Haber'de cevaplandı.