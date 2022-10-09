Video Ekonomi TOKİ 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular başlıyor. İşte başvuru şartları | Video
TOKİ 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular başlıyor. İşte başvuru şartları | Video

TOKİ 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular başlıyor. İşte başvuru şartları | Video

09.10.2022 | 15:00

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TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin ikinci ayağını oluşturan arsa satışları için başvurular başlıyor. 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvuru şartları neler? Merak edilen sorular A Haber'de cevaplandı.

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