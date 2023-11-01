Türkiye’de günlük 450 bin araç yük taşıyor
Diginak CEO’su Oğuzhan Karaca, Türkiye’nin GSYH’sinin 1 trilyon dolar olduğu düşünüldüğünde bunun yaklaşık yüzde 10’unun lojistik sektörüne ait olduğunu söyledi. Karaca, “Taşımacılık; savaşta mühimmat, barışta da ekmek taşımak için çok önemli” dedi
KOBİ'LERE SPOT TAŞIMACILIK İMKÂNI
Lojistik sektöründeki yeni teknolojilerin konuşulduğu programda taşımacılığın geleceği hakkında konuşan Diginak CEO'su Oğuzhan Karaca "Türkiye ve dünyada KOBİ'lerin çok ciddi bir yükselişi var. Taşımacılık anlamında da KOBİ'lerin desteklenmeye ihtiyacı var. Taşımacılık bu perspektifte hızlı bir şekilde ilerlemeli ve desteklenmeli. Biz Diginak olarak bu noktada KOBİ'lerin kontrat lojistiğiyle ilgili ihtiyaçlarını karşılayamadığı için onlara spot taşımacılık perspektifinde bir taşıma imkânı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
DİJİTALLEŞME ÇOK ÖNEMLİ
Dijitalleşmenin lojistik sektörüne yansımalarından da söz öden Karaca şu ifadeleri kullandı: "Pandemi sürecinde hepimiz evlerimizden market alışverişlerimizi yapabilirken şu soru aklımıza geldi: 'Niçin KOBİ'ler tır siparişlerini ya da ihtiyaçlarını dijital platformlardan karşılamıyor?' Bu soruyu sorduk ve çalışmalara başladık. Her anlamda KOBİ'lerin ve lojistik sektörünün dijitalleşmeye ihtiyacı var. Bu noktada özellikle KOBİ'lerin tırlara erişiminde dijital araçlar da kullanılmalı. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 1 milyon adet kamyon, kamyonet ve tır sahibi olduğunu düşündüğümüzde bunlara doğru zamanda ve doğru yerde erişilmesi gerekiyor. KOBİ'ler ve sektör dijitalleşme araçlarını kullanırsa bu imkânlara sahip olacaklar. Aynı zamanda da finteklerle entegrasyonlarla özellikle gömülü finans uygulamalarıyla ödeme konusunda bankalara erişimlerini bu tarz dijital platformlar aracılığıyla sağlayabilirler. Çünkü KOBİ'ler alacaklarını müşterilerden vadeli olarak tahsil edebiliyorlar taşımacılık sektörü peşin ödemeyle dönen bir sektör."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
14:03
Türkiye’de günlük 450 bin araç yük taşıyor 01.11.2023 | 09:15
08:26
10:28
Bakan Şimşek: "Emekli ve çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" | Video 31.10.2023 | 13:35
01:55
Kalyon Holding’in "Vatan, Kutsal Emanet..." reklam filmi yayında 27.10.2023 | 12:51
07:39
01:00:48
Bakan Bolat: 2024’te küresel talep hızlanacak, ihracatımız artacak | Video 25.10.2023 | 08:56
01:47:31
Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Konya'da gerçekleşti | Video 25.10.2023 | 08:58
14:21
KOBİ’lerin yüzde 25’i e-ticarete geçti 25.10.2023 | 08:54
06:25
08:04
02:18
Nail Olpak HORASIS Global Toplantısı'nda konuştu | Video 22.10.2023 | 14:18
03:39
34:38
BANKACILIKTA MİLYONLARCA MÜŞTERİYE TERZİ İŞİ ÇÖZÜM 30.10.2023 | 10:30
06:37
15:22
KOBİ'lerin % 85’i verilen desteklerden habersiz 18.10.2023 | 09:32
10:03
11:43
'Made in Türkiye' denince akla mutfak eşyaları sektörü gelecek 11.10.2023 | 12:27
40:20
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve zam açıklaması | Video 10.10.2023 | 12:45
20:43