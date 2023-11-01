Türkiye’de günlük 450 bin araç yük taşıyor 01.11.2023 | 09:15 Diginak CEO’su Oğuzhan Karaca, Türkiye’nin GSYH’sinin 1 trilyon dolar olduğu düşünüldüğünde bunun yaklaşık yüzde 10’unun lojistik sektörüne ait olduğunu söyledi. Karaca, “Taşımacılık; savaşta mühimmat, barışta da ekmek taşımak için çok önemli” dedi VİDEO DEVAM EDİYOR

APara ekranlarında yayınlanan KOBİ Platformu programında KOBİ'ler, lojistik sektörü ve sektörün geleceği hakkında konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın sunduğu programa katılan Diginak CEO'su Oğuzhan Karaca, Türkiye'de günlük 400-450 bin aracın yük taşımacılığı yapmak için yola çıktığını belirtti. Karaca, "Türkiye lojistik sektörü taşımacılık filosu kapsamında Avrupa'nın yüzde 20'si büyüklüğünde. Yıllık 100 milyar dolarlık bir ciroya sahip. Biz Diginak olarak KOBİ'lere destek olup, KOBİ'lerin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.Lojistik sektöründeki yeni teknolojilerin konuşulduğu programda taşımacılığın geleceği hakkında konuşan Diginak CEO'su Oğuzhan Karaca "Türkiye ve dünyada KOBİ'lerin çok ciddi bir yükselişi var. Taşımacılık anlamında da KOBİ'lerin desteklenmeye ihtiyacı var. Taşımacılık bu perspektifte hızlı bir şekilde ilerlemeli ve desteklenmeli. Biz Diginak olarak bu noktada KOBİ'lerin kontrat lojistiğiyle ilgili ihtiyaçlarını karşılayamadığı için onlara spot taşımacılık perspektifinde bir taşıma imkânı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.Dijitalleşmenin lojistik sektörüne yansımalarından da söz öden Karaca şu ifadeleri kullandı: "Pandemi sürecinde hepimiz evlerimizden market alışverişlerimizi yapabilirken şu soru aklımıza geldi: 'Niçin KOBİ'ler tır siparişlerini ya da ihtiyaçlarını dijital platformlardan karşılamıyor?' Bu soruyu sorduk ve çalışmalara başladık. Her anlamda KOBİ'lerin ve lojistik sektörünün dijitalleşmeye ihtiyacı var. Bu noktada özellikle KOBİ'lerin tırlara erişiminde dijital araçlar da kullanılmalı. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 1 milyon adet kamyon, kamyonet ve tır sahibi olduğunu düşündüğümüzde bunlara doğru zamanda ve doğru yerde erişilmesi gerekiyor. KOBİ'ler ve sektör dijitalleşme araçlarını kullanırsa bu imkânlara sahip olacaklar. Aynı zamanda da finteklerle entegrasyonlarla özellikle gömülü finans uygulamalarıyla ödeme konusunda bankalara erişimlerini bu tarz dijital platformlar aracılığıyla sağlayabilirler. Çünkü KOBİ'ler alacaklarını müşterilerden vadeli olarak tahsil edebiliyorlar taşımacılık sektörü peşin ödemeyle dönen bir sektör."