Yaşlılık ve evde bakım ücreti arttı! Temmuz ayı 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) ne kadar, kaç TL oldu? | Video

Evde bakım maaşı alanlar 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte evde bakım maaşına zam gelecek mi? sorusunu sormaya başladı. Bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli kişileri bakmakla yükümlü olan vatandaşlara her ay düzenli bir şekilde evde bakım aylığı ödenmekte. Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım desteği 4 bin 336 lira olarak veriliyordu. Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme çerçevesinde sosyal yardım ödemeleri de arttı. Peki zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde bakım maaşı zamlı ödemeleri ne zaman alınmaya başlanacak? Engelli aylığına ne kadar zam geldi? 65 aylığı yaşlılık maaşı ne kadar oldu, yeni zam oranı ne kadar oldu?