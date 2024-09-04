12 yıl aradan sonra bir ilk! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da: Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı | Video
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye ilk kez resmi ziyarette bulunuyor. Bu,12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret.
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