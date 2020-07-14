15 kişi tarafından darp edilen genç avukat 5 ay sonra kalp krizinden öldü | Video

27 yaşındaki avukat, adliye sarayında uğradığı saldırıdan 5 ay sonra kalp krizinden yaşamını yitirdi. Avukat Aybars Adıgüzel, 14 Şubat 2020 tarihinde savunma yapmak için gittiği Bakırköy Adalet Sarayı'nda yaklaşık 15 kişi tarafından darp edilmiş ve darp anı da güvenlik kameralarına yansımıştı. Genç avukatın ölümü sevenlerini yasa boğdu.