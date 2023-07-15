15 Temmuz direnişinin 7. yılı! O gece Meclis’te neler yaşandığını milletvekilleri anlattı | Video
15 Temmuz 2016 yılında Türk milletinin göz bebeği Mehmetçik’in üniformasını çalan hain FETÖ’cüler milletin silahı ile vatanı işgal etmeye kalkıştı. O gece hesaba katmadıkları bir şey vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve onun çağrısıyla sokaklara inip toprağına sahip çıkan millet darbeye geçit vermedi. FETÖ’cü hainlerin hedef aldığı yerlerden biri ise TBMM’de oldu. O gece Meclis’te neler yaşandığını A Haber muhabiri Tüglay Ağaoğlu’nun konuğu olan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay anlattı. .
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